Технологии будущего: представлен первый в мире компьютер с ультразвуковым охлаждением

Самый интересный девайс, показанный накануне шоу, это первый мини-ПК с активным охлаждение при помощи ультразвуковой системы прокачивания воздуха. Представленный компьютер оснащён двумя охлаждающими чипами AirJet Mini, отводящими по 5 Вт тепла каждый.

Интересно, насколько хорошо новинка покажет себя в реальных тестах. Не получится ли так, что тишина при охлаждении окажется единственным плюсом?

Отметим также, что на Computex 2023 компания Zotac планирует представить (и выпустить) свою новую версию программы для тестирования памяти Memtest. Скорее всего, она будет работать на всех современных операционных системах Windows и поддерживать новейшие процессоры.