Tele2 начал подключать тарифы с сотовой связью + домашним интернетом

Оператор провёл исследования совместно с Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, согласно которым трафик фиксированного интернета в России вырос на 35%. За последние 5 лет такой рост трафика считается рекордным. Также исследования подтвердили высокий спрос среди клиентов компании на объединение мобильных услуг и домашнего интернета.

Клиенты Tele2 могут добавлять к своему мобильному тарифу проводной интернет на скорости от 100 до 500 Мбит/с. В зависимости от выбранной скорости доплата за подключение домашнего интернета составит: 200 рублей — 100 Мбит/с, 250 рублей — 300 Мбит/с или 300 рублей — 500 Мбит/с. При этом добавление дополнительной услуги не меняет привычных для клиентов сроков и способов оплаты базового тарифа.

Услуга подключения фиксированного интернета доступна в рамках тарифов «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Премиум», «Игровой» и «Безлимит». Пользователи могут самостоятельно настроить тариф, выбрав оптимальную скорость интернета в зависимости от своих потребностей.

Со всем подробностями и условиями услуги можно ознакомиться на сайте оператора. Оставить заявку на подключение услуги можно на сайте и в мобильном приложении «Мой Tele2».