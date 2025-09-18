Теперь и Китай запретил поставки чипов Nvidia в страну

В текущем году компания Nvidia выпустила чип RTX Pro 6000D, который представляет собой менее технологичное устройство, созданное специально для китайского рынка с учётом американских санкций. Чип предназначен для замены запрещённых ранее H20, также низкотехнологичных и предназначенных исключительно для Китая.

Недавно Nvidia получила повторное разрешение на продажу Н20, однако поставки ещё не начались. При этом Китай теперь со своей стороны запретил вообще любые чипы от Nvidia. Компания оказалась в центре торгового спора между США и Китаем. Однако КНР активно выступает за разрешение экспорта высокотехнологичных чипов Blackwell.

По слухам, последний запрет со стороны Китая связан с тем, что в Китае пришли к выводу, что их соьсвенные продукты вполне конкурентны.