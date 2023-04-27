Теперь с компьютеров и ноутбуков на Windows 11 можно управлять Айфоном на расстоянии

Изначально функция тестировалась среди узкого круга пользователей, начиная с конца февраля 2023 года. С её помощью те, кто использует Windows 11, могут синхронизировать звонки, сообщения и контакты с iPhone со своим компьютером.

На данный момент расширенный функционал Phone Link остаётся доступным не всем пользователям новейшей ОС Microsoft. Но компания намерена исправить это уже к середине мая.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно ввести «Phone Link» в строку поиска Windows 11. Это также самый простой способ узнать, есть ли у вас доступ к этой функции.

Стоит при этом отметить, что на сегодняшний день новинка имеет некоторые ограничения. В частности, вы не сможете отправлять изображения и видео с компьютера, не поддерживаются и групповые чаты.