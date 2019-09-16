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Компьютеры
Сегодня 14:58

Теперь в Windows 10 можно посмотреть заряд и дублировать обои с Android-смартфона

Такое чувство, будто бы Microsoft создает совместную экосистему с Google
Microsoft в очередной раз обновила фирменное приложение Your Phone для Windows 10. В новой версии приложения стала доступна демонстрация уровня заряда батареи подключенного к компьютеру смартфона, а также синхронизация обоев Windows с мобильным устройством.

О нововведении официально объявил менеджер Microsoft Вишну Нат, ответственный за разработку приложения. Он опубликовал пост с соответствующей информацией в своем Twitter-аккаунте.

Так, новые возможности могут быть крайне полезными в том случае, когда к компьютеру пользователя подключены сразу несколько смартфонов — теперь пользователю достаточно одного взгляда, чтобы определить именно то устройство, которое ему нужно.

Стоит отметить, что для корректной работы Your Phone для Windows потребуется смартфон, работающий на базе Android не ниже седьмой версии.

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