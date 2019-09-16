Теперь в Windows 10 можно посмотреть заряд и дублировать обои с Android-смартфона

Так, новые возможности могут быть крайне полезными в том случае, когда к компьютеру пользователя подключены сразу несколько смартфонов — теперь пользователю достаточно одного взгляда, чтобы определить именно то устройство, которое ему нужно.

Стоит отметить, что для корректной работы Your Phone для Windows потребуется смартфон, работающий на базе Android не ниже седьмой версии.