Опубликовано 29 июля 2024, 08:14
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Теперь в Windows 11 зависшие программы можно выключать и без «Диспетчера задач»Ушла эпоха…
В Windows 11 появилась новая функция, позволяющая быстро завершать зависшие программы через меню на «Панели задач».
Теперь для этого не нужно открывать «Диспетчер задач». Однако по умолчанию эта опция отключена.
Чтобы её активировать, достаточно зайти в настройки Windows, перейти в раздел «Система», выбрать «Для разработчиков» и включить опцию «Завершение задач».
Ранее пользователи вынуждены были использовать комбинацию CTRL + ALT + DEL для вызова «Диспетчера задач», затем искать зависшую программу и завершать её вручную.
Теперь этот процесс значительно упрощен и достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке программы на «Панели задач» и выбрать «Завершить задачу».
Эта функция особенно полезна для тех, кто часто сталкивается с зависанием приложений.