Компьютеры
Опубликовано 29 июля 2024, 08:14
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Теперь в Windows 11 зависшие программы можно выключать и без «Диспетчера задач»

Ушла эпоха…
В Windows 11 появилась новая функция, позволяющая быстро завершать зависшие программы через меню на «Панели задач».
Теперь в Windows 11 зависшие программы можно выключать и без «Диспетчера задач»
© Tom's Hardware

Теперь для этого не нужно открывать «Диспетчер задач». Однако по умолчанию эта опция отключена.

Чтобы её активировать, достаточно зайти в настройки Windows, перейти в раздел «Система», выбрать «Для разработчиков» и включить опцию «Завершение задач».

Ранее пользователи вынуждены были использовать комбинацию CTRL + ALT + DEL для вызова «Диспетчера задач», затем искать зависшую программу и завершать её вручную.

Теперь этот процесс значительно упрощен и достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке программы на «Панели задач» и выбрать «Завершить задачу».

Эта функция особенно полезна для тех, кто часто сталкивается с зависанием приложений.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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