Теперь в Windows 11 зависшие программы можно выключать и без «Диспетчера задач»

Теперь для этого не нужно открывать «Диспетчер задач». Однако по умолчанию эта опция отключена.

Чтобы её активировать, достаточно зайти в настройки Windows, перейти в раздел «Система», выбрать «Для разработчиков» и включить опцию «Завершение задач».

Ранее пользователи вынуждены были использовать комбинацию CTRL + ALT + DEL для вызова «Диспетчера задач», затем искать зависшую программу и завершать её вручную.

Теперь этот процесс значительно упрощен и достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке программы на «Панели задач» и выбрать «Завершить задачу».

Эта функция особенно полезна для тех, кто часто сталкивается с зависанием приложений.