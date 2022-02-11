Теперь вирусы в Windows не смогут отключать встроенный антивирус

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Теперь вирусы в Windows не смогут отключать встроенный антивирусПроблема была в реестре
Компания Microsoft в последнем обновлении для Windows 10 выпустила исправление уязвимости, связанной с возможностью получения важных настроек реестра системы независимо от прав пользователя. Также проблема касалась системного антивируса Microsoft Defender, из-за чего в системе можно было запустить вредонос без какой-либо реакции со стороны антивируса.
Проблема касалась одного из ключей реестра Windows, в котором содержится список директорий, файлов, расширений и процессов, исключённых из сканирования Microsoft Defender. То есть антивирус просто не будет эти сущности проверять на предмет заражённости. Потенциальная эксплуатация допускалась в силу некорректной конфигурации ключа: доступ к нему был у группы «Все».
Microsoft выпустила обновление и закрыла брешь в безопасности системы, которую хакеры могли использовать с 2014 года.
Источник: Anti-Malware