Теперь вирусы в Windows не смогут отключать встроенный антивирус

Проблема касалась одного из ключей реестра Windows, в котором содержится список директорий, файлов, расширений и процессов, исключённых из сканирования Microsoft Defender. То есть антивирус просто не будет эти сущности проверять на предмет заражённости. Потенциальная эксплуатация допускалась в силу некорректной конфигурации ключа: доступ к нему был у группы «Все».

Microsoft выпустила обновление и закрыла брешь в безопасности системы, которую хакеры могли использовать с 2014 года.