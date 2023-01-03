Тестирование длинной в 20 лет: вкладки в «Проводнике» могли появиться ещё в Windows 95

Тогда речь шла о тестовой версии Windows 95, задолго до её официального выпуска. Правда, стоит отметить, что впервые вкладки для переключения между различными открытыми документами или папками появились в текстовом редакторе WordVision DOS в 1982 году.

Затем их внедрили в Gosling Emacs в 1988 году и Quattro Pro в 1992 году. А уже в 2003 году вкладки появились в браузере Firefox. Три года спустя они также были добавлены и в Microsoft Explorer.

Что интересно, примерно в то же время, что и в Windows 95, вкладки были опробованы и в Microsoft Word. Но по какой-то причине от их полноценного внедрения в «Проводник» отказались до 2022 года.