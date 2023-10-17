Тесты подтвердили прирост мощности процессора Intel Core i5-14400 в сравнении с предшественником

Этот чип является частью 14-го поколения процессоров Intel и включает в себя 10 ядер (6 P-ядер и 4 E-ядра) с 16 потоками. Основная частота составляет 2,5 ГГц, а максимальная турбочастота достигает 4,7 ГГц. Процессор обладает 20 МБ кэша L3 и 9,5 МБ кэша L2.

В тестах Geekbench процессор Intel Core i5-14400 показал результат в 2464 балла в однопоточном режиме и 13 373 балла в многопоточном.

Это соответственно на 8% и 29% лучше, если сравнивать с предыдущим поколением — Core i5-13400. Несмотря на то, что новый процессор является лишь улучшенной версией предыдущего, с небольшим увеличением частоты, такой существенный прирост производительности может быть связан с лучшим охлаждением и оптимизированной BIOS.