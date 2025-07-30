Тесты таинственной видеокарты NVIDIA N1X утекли в сеть — в два раза слабее RTX 5060

Согласно записи, видеокарта уже работает под Windows и использует тестовую версию драйвера из новой 590-й ветки (R590.22), тогда как текущие драйверы NVIDIA принадлежат 577-й серии.

По результатам теста в FurMark (720p, 60 секунд) видеокарта набрала 4286 баллов, с производительностью 71 fps. Для сравнения: это менее половины производительности RTX 5060, несмотря на то что у последней на 37% меньше CUDA-ядер.