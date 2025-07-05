Тесты внезапно показали отставание Nvidia GeForce RTX 5050 от Intel Arc B580

Необходимость тестирования продукта Nvidia была продиктована тем фактом, что вендор решил не предоставлять обзоры устройств СМИ до их выхода.

GeForce RTX 5050 оснащена 2560 ядрами CUDA, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и шиной памяти 320 ГБ/с. Для сравнения, видеокарта RTX 5060 имеет 3840 ядер CUDA, 8 ГБ более быстрой видеопамяти GDDR7 и шину памяти 448 ГБ/с.

Тестирование Quasar Zone показало, что RTX 5060 примерно на 30% быстрее RTX 5050. При этом GeForce RTX 5050 даже немного отстаёт от Intel Arc B580. Даже старая AMD Radeon RX 7600 всего на 2% медленнее RTX 5050.

Для экспертного сообщества эти данные не вызвали удивления. Ранее специалисты неоднократно говорили, чтобы геймеры не ожидали чего-то от GeForce RTX 5050.