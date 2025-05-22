Thermaltake показала блоки питания на 1650 и 2000 Вт с переключением режимов

В частности, дебютировал ToughPower I2000 Platinum — БП на 2000 Вт с гибридной схемой работы: он умеет переключаться между однолинейным и многолинейным режимами через фирменное ПО. Это позволяет гибко управлять распределением нагрузки в зависимости от сценария.

Модель на 2000 Вт сертифицирована по стандарту 80 Plus Platinum, а версии на 1650 Вт и ниже — по более высокой категории 80 Plus Titanium. В приложении можно не только переключать режимы, но и отслеживать параметры каждой линии питания.

Также был показан компактный ToughPower SFX Titanium мощностью 1200 Вт — один из самых производительных БП в формате SFX на рынке. Он поддерживает стандарт ATX 3.1 и оснащен нативным разъемом 12VHPWR (12+4 pin) для подключения современных видеокарт.

Цены и сроки начала продаж пока не раскрыты — Thermaltake пообещала сделать анонс позже.