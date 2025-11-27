Thunderobot показала игровые ПК на китайском чипе Hygon C86 — уровень Core i7 за меньшие деньги

Новинки впервые показали на турнире по киберспорту в Китае — производитель делает ставку на локальные компоненты вместо Intel и AMD.

Главная особенность — 16-ядерный Hygon C86 с 32 потоками, 32 МБ кеша L3, поддержкой DDR5 и PCIe 5.0. Чип построен по чиплетной схеме: два модуля по восемь ядер. При этом это полноценный x86-процессор, поэтому ПК без проблем запускают Windows и современные игры.

По данным стендовых тестов, C86 уверенно держится между Core i7-13700 и i7-14700 в SPEC 2006 и V-Ray. На демо-стенде система тянула Black Myth: Wukong при стабильных fps. Правда, GPU компания не раскрыла.