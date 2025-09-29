Thunderobot выпустила 27″ игровой 2К-монитор с частотой 425 Гц всего за $280

Монитор оснащен 27-дюймовой Fast IPS панелью с разрешением 2560 × 1440 пикселей и базовой частотой 400 Гц (с возможностью разогнать до 425 Гц). Заявленная яркость достигает 450 нит, время отклика GtG составляет всего 1 мс.

Такие характеристики подойдут киберспортсменам и любителям динамичных игр, где важна максимальная плавность картинки.

Для удобства использования предусмотрена регулируемая подставка с возможностью подъема, наклона и поворота экрана. На задней панели расположена декоративная подсветка, а также крепление VESA 75×75 мм для настенного монтажа. Из интерфейсов доступны HDMI, DisplayPort и разъём 3,5 мм для наушников.