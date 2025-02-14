TikTok вернулся в магазины приложений Apple и Google в США

Ранее TikTok был удален из App Store и Google Play в связи с законом, принятым в 2024 году, запрещающим приложение из-за его китайского происхождения. Однако администрация Дональда Трампа решила временно приостановить исполнение этого закона. В январе Трамп подписал указ, предписывающий генеральному прокурору не предпринимать действий по блокировке TikTok в течение 75 дней.

В результате в четверг вечером приложение вновь стало доступно для загрузки пользователями. Первым об этом сообщил Bloomberg News.

Несмотря на временное возвращение TikTok, его будущее в США остается неопределенным. Законодатели обеспокоены тем, что китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, может передавать данные пользователей властям Китая. Согласно китайскому законодательству, компании обязаны предоставлять информацию по запросу правительства.

Представители TikTok отказались комментировать ситуацию.