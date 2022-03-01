TikTok заблокировал российские Sputnik и RT в Европе

По словам Эллина, теперь на всей территории ЕС заблокированы аккаунты, поддерживаемых правительством изданий, включая Sputnik и RT. «Представитель TikTok подтвердил NPR, что учётные записи СМИ, поддерживаемые российским правительством, включая RT и Sputnik, теперь заблокированы на всей территории ЕС», - подчеркнул Эллин.

Журналисты RT и Sputnik, которые работают в Испании, подтвердили факт блокировки.