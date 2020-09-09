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Топ-менеджер AMD намекнул на скорый анонс флагманских видеокарт RX 6000
Сентябрь выдается очень горячим
Неделю назад, 1 сентября, NVIDIA анонсировала новое поколение собственных видеокарт — NVIDIA RTX 30xx. Устройства произвели эффект разорвавшейся бомбы, вызвав шквал обсуждения в сети. По всей видимости, повторить успех конкурентов решили и в AMD — топ-менеджер компании намекнул на скорый анонс флагманских видеокарт RX 6000.
Так, Фрэнк Азор, занимающийся в компании как архитектурой игровых решений, так и маркетинговой составляющей, опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором буквально “кричит” об анонсе чего-то очень важного для AMD завтра, 10 сентября:
Стоит отметить, что условный тизер нового поколения флагманских видеокарт компании состоялся еще несколько дней назад, внутри сверхпопулярной онлайн-игры Fortnite. При этом интернет-инсайдеры утверждают, что новые решения AMD окажутся не менее мощными, чем у главного конкурента в лице NVIDIA, при этом стоимость видеокарт от “красных” будет ниже, чем у “зеленых”, примерно на 150 долларов.