Топ-менеджер AMD намекнул на скорый анонс флагманских видеокарт RX 6000

Стоит отметить, что условный тизер нового поколения флагманских видеокарт компании состоялся еще несколько дней назад, внутри сверхпопулярной онлайн-игры Fortnite. При этом интернет-инсайдеры утверждают, что новые решения AMD окажутся не менее мощными, чем у главного конкурента в лице NVIDIA, при этом стоимость видеокарт от “красных” будет ниже, чем у “зеленых”, примерно на 150 долларов.