Топовая видеокарта NVIDIA RTX 4080 недостаточно мощная, чтобы запустить технодемку Unreal Engine 5.4 в 4K

Сопровождался выпуск бесплатной технодемкой, чтобы показать возможности обновленного движка. Однако, согласно отзывам пользователей, для полноценного воспроизведения графики в разрешении 4K потребуется исключительно мощное компьютерное оборудование.

По данным YouTube-канала MXBenchmarkPC, даже такая мощная модель, как NVIDIA RTX 4080, испытывает трудности при работе с новой версией движка в 4K-разрешении.

Визуальные эффекты Unreal Engine 5.4 безусловно впечатляют, но требуют значительных ресурсов для стабильной работы на максимальных настройках.

В тестах, проведенных автором канала, видеокарта RTX 4080 в разрешении 2K демонстрирует 80-90 кадров в секунду, что свидетельствует о наличии некоторого запаса производительности.

Однако при переключении на 4K производительность снижается до 50 кадров в секунду даже в относительно спокойных сценах.