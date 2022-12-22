Топовая видеокарта RX 7900 XTX получила слабое охлаждение — в пике она нагревается до 110°C

Наши коллеги из HardwareLUXX заметили, что видеокарты, выпущенные некоторыми партнёрами AMD в эталонном дизайне MBA, доходят в своём нагреве до 110 градусов. Не нужно быть экспертом, чтобы понять — 110 градусов это ненормальное для «горячей точки» любого адаптера.

Сообщается, что с проблемой столкнулись владельцы карт от PowerColor и самой AMD. В то же время нереференсные ASUS Radeon RX 7900 XTX TUF Gaming и Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ получили вполне адекватное охлаждение — их «горячая точка» находится на уровне 86 и 80 градусов соответственно.

Представители AMD уже признали проблему и пообещали исправить её в ближайшее время.