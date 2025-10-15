Toshiba создала технологию хранения данных из 12 дисков в одном обычном HDD

Технология включает тонкие стеклянные подложки и магнитную запись с микроволновым излучением (MAMR). Это снижает затраты на инфраструктуру на 30-40% и помогает справиться с ростом энергопотребления ЦОДов на 50%. Выйти на такие показатели можно будет к 2027 году. Накопители экономичны для облачных провайдеров и медиакомпаний — целевая аудитория таких дисков.

Как отмечает портал TechReviewer, MAMR упрощает запись данных по сравнению с HAMR, но требует больше контроля вибрации и мощности. В основе технологии — проверенные 31 ТБ накопители MAMR.

Также отмечается, что скорость разработок на рынке решений для облачных платформ объясняется тем, что к 2028 году ожидается появление накопителей на 50-60 ТБ. Жёсткие диски останутся важным инструментом для массового хранения данных, а твердотельные накопители (SSD) повысят скорость. Для потребителей это означает снижение стоимости облачных сервисов и увеличение объёмов хранения. Однако вопросы безопасности данных и цепочки поставок остаются актуальными. И в этом у Toshiba пока ещё наблюдаются проблемы.