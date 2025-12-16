Toshiba выпустит HDD на 40 ТБ в 2027 году, а на 55 уже в 2030-м

Компания рассчитывает вывести на рынок HDD объемом 40 ТБ в 2027 году, а к 2030-му — приблизиться к отметке 55 ТБ и выше.

Рост емкости обеспечат сразу несколько технологических изменений. Во-первых, Toshiba переходит на укладку до 11–12 пластин вместо привычных десяти.

Во-вторых, алюминиевые подложки заменят стеклянными: они тоньше, прочнее и позволяют плотнее размещать магнитный слой. В-третьих, компания делает ставку на энергоподдерживаемые методы записи.

Для 40-терабайтных моделей Toshiba планирует использовать MAMR — технологию микроволновой магнитной записи.

Параллельно развивается направление HAMR с лазерным нагревом дорожек: по этому пути диски свыше 40 ТБ могут появиться уже в 2026 году. Основной рынок таких накопителей — дата-центры и облачные хранилища, где спрос на емкость продолжает расти из-за ИИ и больших данных.