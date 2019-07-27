Трамп заставляет Apple производить компоненты для компьютеров в США

Президент США Дональд Трамп объявил через свой Twitter, что его администрация не разрешит компании Apple получить льготы по пошлинам на ввоз компонентов для компьютеров Mac Pro.

Компания попросила сделать её исключением ранее в июле, чтобы производство Mac Pro не пострадало в результате торговой войны между США и Китаем.

Трамп в своём твите пояснил, что если Apple не хочет платить ввозные пошлины, то ей просто надо производить компоненты для своих компьютеров в США.

Не так давно Apple перенесла производство Mac Pro из США в Китай. Теперь ей предстоит столкнуться с пошлинами в размере 25%.