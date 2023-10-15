Трассировку лучей в массы: около 50% владельцев видеокарт NVIDIA перешли на RTX-модели

Согласно представленным данным, всё больше пользователей приобретают адаптеры данной серии — их продажи продолжают расти.

На данный момент доля RTX-видеокарт среди всех используемых устройств NVIDIA составляет 47%. Этот показатель стремительно приближается к отметке в 50%.

Более того, около 20% это те, кто владеет устройствами NVIDIA начиная от уровня RTX 3060 и выше. Данная информация находит подтверждение в последнем отчёте Steam.

Правда, в то же время стоит отметить, что, несмотря на рост популярности RTX-моделей, доходы игрового подразделения NVIDIA уменьшились.

Если в 2021 году он составил более $12 млрд, то в 2022 году показатель сократился до $9 млрд. В I половине 2023 года доходы составили около $4,7 млрд, что ниже показателей прошлого года.