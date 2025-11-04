Три процессора Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же материнской плате ASRock

История появилась на форуме Quasar Zone и позже распространилась на Reddit. По словам владельца, первые два чипа были куплены на AliExpress и вышли из строя еще в феврале.

После этого он приобрел третий процессор в официальном магазине Compuzone, но и он вскоре «умер» с теми же симптомами. Проверка в сервисном центре ASRock не выявила проблем с материнской платой и она была возвращена пользователю.

Система работала без разгона и XMP-профилей, а BIOS всегда обновлялся до последней версии. Сбой произошел после установки прошивки 3.40, и теперь пользователь планирует перейти на BIOS 3.50, который, по словам ASRock Korea, основан на обновленной AGESA.

Инцидент пока не подтвержден официально — ASRock не давала комментариев, а фотографии платы и процессоров отсутствуют.

Тем не менее, обсуждение вызвало волну опасений среди пользователей, использующих платы этой серии. Многие из них советуют сменить материнскую плату при первых подозрениях на нестабильность.