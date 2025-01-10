TSMC начала производить в США чипы по 4-нм техпроцессу

Fab 21 уже производит «три основные дизайна чипов для обеих компаний». В сентябре 2024 года года было объявлено, что новый SoC A16 Bionic для iPhone 15 будет производиться на американском заводе TSMC.

Теперь же инсайдер Тим Калпан сообщил, что фабрика также начала выпускать чипы для следующего поколения Apple Watch, вероятно, процессорный пакет S9. Он будет включать в себя основное ядро процессора приложений и компоненты для искусственного интеллекта и нейронной обработки.

Кроме того, фабрика TSMC в Аризоне запустила производственную линейку по выпуску новых процессоров AMD серии Ryzen 9000, использующих «передовой 4-нм техпроцесс N4 и N4P». Однако пока неизвестно, какие именно модели Ryzen 9000 находятся в производстве.