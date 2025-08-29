TSMC начала производство долгожданных видеокарт и процессоров NVIDIA Rubin и Vera

Об этом заявила финансовый директор компании Коллетт Кресс на конференц-звонке с инвесторами. По её словам, Rubin GPU и Vera CPU уже прошли стадию tape-out, а значит, их дизайн окончательно утверждён и передан в производство.

Оба чипа станут основой платформы Rubin NVL144, предназначенной для дата-центров и задач ИИ. В неё также войдут сетевые адаптеры CX9 Super NIC, коммутаторы NVLink 144 и Spectrum X, а также оптический процессор для совместной упаковки. Массовый выпуск запланирован на 2026 год.

Tape-out считается ключевой вехой: после неё производитель создаёт дорогостоящие фотошаблоны для печати кристаллов.

Ошибка на этом этапе может обернуться миллионами долларов потерь и задержкой на месяцы. Если первые образцы из TSMC окажутся успешными, NVIDIA сможет начать полноценное производство уже в течение 9–12 месяцев.