TSMC пострадает от возможных пошлин США на чипы из Тайваня

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно высказывался за введение тарифов на импорт микросхем из Тайваня, обвиняя страну в краже американских технологий. В ответ TSMC вкладывает значительные средства в развитие производственных мощностей на территории США — на это планируется потратить более 100 миллиардов долларов. Эти инвестиции должны позволить компании получить льготы и снизить возможные тарифы, а также создать дополнительную производственную базу помимо Тайваня.

Сейчас в администрации США обсуждается возможность введения тарифов, размер которых пока не определен. В прошлом речь шла о ставках до 100%, но скорее всего, для компаний, которые инвестируют в производство внутри США, тарифы будут гораздо ниже. Тем не менее даже 10-процентные пошлины могут стать серьезным ударом по TSMC и ее клиентам, включая Apple и NVIDIA, так как часть производства и ключевые технологии все равно остаются на Тайване.