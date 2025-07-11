Компьютеры
Опубликовано 11 июля 2025, 20:16
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TSMC пострадает от возможных пошлин США на чипы из Тайваня

Они грозят ударом по бизнесу
TSMC в настоящее время активно пользуется ростом спроса на процессоры для искусственного интеллекта (ИИ). Этот всплеск вызван глобальным интересом к новым технологиям, и TSMC занимает лидирующую позицию на рынке. Однако потенциальное введение тарифов на чипы со стороны США может серьезно осложнить работу компании.
TSMC пострадает от возможных пошлин США на чипы из Тайваня

© Ferra.ru

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно высказывался за введение тарифов на импорт микросхем из Тайваня, обвиняя страну в краже американских технологий. В ответ TSMC вкладывает значительные средства в развитие производственных мощностей на территории США — на это планируется потратить более 100 миллиардов долларов. Эти инвестиции должны позволить компании получить льготы и снизить возможные тарифы, а также создать дополнительную производственную базу помимо Тайваня.

Сейчас в администрации США обсуждается возможность введения тарифов, размер которых пока не определен. В прошлом речь шла о ставках до 100%, но скорее всего, для компаний, которые инвестируют в производство внутри США, тарифы будут гораздо ниже. Тем не менее даже 10-процентные пошлины могут стать серьезным ударом по TSMC и ее клиентам, включая Apple и NVIDIA, так как часть производства и ключевые технологии все равно остаются на Тайване.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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