Компьютеры
Опубликовано 01 ноября 2024, 07:24
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TSMC повысит цены на производство 3-нм чипов — ждите подорожания техники

Платить за все это пиршество будем мы с вами
TSMC планирует повысить цены на производство своих популярных 3-нм чипов и CoWoS-процессов в 2025 году.
TSMC повысит цены на производство 3-нм чипов — ждите подорожания техники
© Wccftech

Основной причиной называют колоссальный спрос на полупроводники для решений в области искусственного интеллекта, который создал дефицит производственных мощностей и нагрузку на всю цепочку поставок.

Так такие компании, как NVIDIA и AMD, активно используют 3-нм техпроцесс TSMC для создания своих чипов, и уже согласовали увеличение стоимости.

Согласно отчету Ctee, цены на 3-нм техпроцесс вырастут примерно на 5%, тогда как стоимость CoWoS-упаковки может подскочить на 10-20% в зависимости от дальнейшего расширения производственных мощностей TSMC.

Повышение цен обусловлено необходимостью увеличивать объемы производства для поддержания стабильности цепочки поставок.

Ожидается, что в результате этих мер валовая прибыль компании значительно вырастет в 2025 году, что позитивно скажется на доходах TSMC.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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