TSMC повысит цены на производство 3-нм чипов — ждите подорожания техники

TSMC повысит цены на производство 3-нм чипов — ждите подорожания техникиПлатить за все это пиршество будем мы с вами
Основной причиной называют колоссальный спрос на полупроводники для решений в области искусственного интеллекта, который создал дефицит производственных мощностей и нагрузку на всю цепочку поставок.
Так такие компании, как NVIDIA и AMD, активно используют 3-нм техпроцесс TSMC для создания своих чипов, и уже согласовали увеличение стоимости.
Согласно отчету Ctee, цены на 3-нм техпроцесс вырастут примерно на 5%, тогда как стоимость CoWoS-упаковки может подскочить на 10-20% в зависимости от дальнейшего расширения производственных мощностей TSMC.
Повышение цен обусловлено необходимостью увеличивать объемы производства для поддержания стабильности цепочки поставок.
Ожидается, что в результате этих мер валовая прибыль компании значительно вырастет в 2025 году, что позитивно скажется на доходах TSMC.