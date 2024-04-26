TSMC представила революционный 1.6-нм технологический процесс производства процессоров

Она станет первым техпроцессом компании, измеряемым в ангстремах, и значительно превзойдет предшественника N2P. Главное нововведение – система подачи питания с обратной стороны подложки (BSPDN).

Как и техпроцессы 2-нм (N2, N2P и N2X), чипы A16 будут использовать кольцевые транзисторы (GAA), однако в основе технологии лежит инновация Super Power Rail.

Это и ряд других улучшений позволят добиться существенного прироста производительности и энергоэффективности по сравнению с N2P: