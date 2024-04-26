TSMC представила революционный 1.6-нм технологический процесс производства процессоров

TSMC представила революционный 1.6-нм технологический процесс производства процессоровИТ-гиганты не перестают удивлять
Она станет первым техпроцессом компании, измеряемым в ангстремах, и значительно превзойдет предшественника N2P. Главное нововведение – система подачи питания с обратной стороны подложки (BSPDN).
Как и техпроцессы 2-нм (N2, N2P и N2X), чипы A16 будут использовать кольцевые транзисторы (GAA), однако в основе технологии лежит инновация Super Power Rail.
Это и ряд других улучшений позволят добиться существенного прироста производительности и энергоэффективности по сравнению с N2P:
- До 10% выше частота при том же напряжении.
- На 15-20% ниже энергопотребление при той же частоте и сложности чипа.
- Возможен рост плотности транзисторов на 7-10%.
Главное в A16 – сложная система Super Power Rail (SPR) для подачи питания. Она разработана специально для ИИ и высокопроизводительных процессоров, которым требуется сложная сигнальная разводка и плотная сеть питания.
Такая система улучшает плотность транзисторов и их питание, что критически важно для производительности. Реализация TSMC – одна из самых сложных, что, вероятно, стало причиной отказа от BSPDN в процессах N2P и N2X (удорожание производства).
Массовое производство A16 намечено на II половину 2026 года, первые чипы ожидаются в 2027. К тому времени основным конкурентом A16 должен стать техпроцесс 14A от Intel.