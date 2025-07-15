TSMC запустит производство 2-нм чипов в Аризоне уже в 2027 году

Компания уже построила в Аризоне два предприятия: одно выпускает 4-нм чипы, другое готовится к производству 3-нм процессоров. Первый завод, по сообщениям, уже поставляет продукцию таким компаниям, как Apple и NVIDIA. Второй объект начали возводить в июле, а теперь подошла очередь третьего — с обозначением P3.

По информации источников из Тайваня, TSMC планирует выбрать подрядчика для нового завода до конца 2025 года. Благодаря опыту, накопленному при строительстве первых двух фабрик, сроки могут быть сокращены — вплоть до года, что почти соответствует темпам строительства на Тайване.