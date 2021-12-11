Twitter попросил у суда не восстанавливать аккаунт Дональда Трампа

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Twitter попросил у суда не восстанавливать аккаунт Дональда ТрампаЧтобы он не мог распространять информацию, запрещённую соцсетью.
Руководство социальной сети Twitter обратилось в федеральный суд Калифорнии с просьбой отказать бывшему президенту США Дональду Трампу в восстановлении его аккаунта, заблокированного в январе текущего года.
Таким образом Twitter отреагировала на недавнее обращение Трампа в суд с требованием разблокировать его страницу. По словам представителей соцсети, есть все основания не давать Трампу доступа к его аккаунту на время судебного процесса. Причина, по их мнению, заключается в том, что бывший президент будет делать свои традиционные республиканские высказывания и распространять другую информацию, которая противоречит правилам соцсети.
В качестве обоснования своей позиции адвокаты Twitter предоставили суду документ на 30 страниц.
Источник: Радио Sputnik