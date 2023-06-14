У Apple особый путь: представитель компании объяснил невозможность установить видеокарту в «профессиональный» компьютер Mac Pro

Данный факт вызвал возмущение среди многих пользователей. Теперь же главный инженер Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус решил пояснить причину такого решения.

Тернус не назвал никаких фундаментальных технических ограничений для всей платформы Apple Silicon, но отметил, что причина всё же кроется в архитектуре системы.

Он отметил, что его команда построила архитектуру вокруг модели разделяемой памяти и соответствующей оптимизации. А потому он не совсем понимает, как инженеры Apple могли бы добавить ещё одну графическую карту и сохранить нынешний уровень оптимизации.

Представитель яблочной корпорации также подметил, что это не то направление, в котором компания хотела бы двигаться.

Если переводить слова Тернуса на человеческий, то проблема заключается в том, что все процессоры семейства Apple Silicon используют общую разделяемую оперативную память, которую невозможно расширить.

Графические процессоры в SoC Apple M также используют именно её, в то время как дискретные видеокарты требуют собственную память.