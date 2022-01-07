У Apple снова потеря: разработчик процессора М1 ушёл в Intel

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У Apple снова потеря: разработчик процессора М1 ушёл в IntelГде работал раньше
Как стало известно, ранее работавший в Intel Джефф Уилкокс, который последние 8 лет занимал должность директора Apple по системной архитектуре Mac, снова вернулся к одному из основных конкурентов «яблочной» корпорации.
Во время работы в Apple Уилкокс разработал сопроцессор Т2 нового процессора М1 и был причастен к переходу компьютеров Mac всех моделей на чипы Apple Silicon.
Отмечается, что кроме Apple и Intel Уилкокс работал в компаниях Nvidia и Magnum Semiconductor.
Источник: iPhones