У Apple внезапно закончились зарядные устройства для 16-дюймовых MacBook Pro

Компьютеры
Вчера в 23:22
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У Apple внезапно закончились зарядные устройства для 16-дюймовых MacBook ProСкорее всего, их будут использовать в новых моделях макбуков
У компании Apple внезапно закончились зарядные устройства мощностью 96 Вт для 16-дюймовых MacBook Pro. Одной из причин называют скорый выход новых 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro с процессорами M1X, мини-светодиодными дисплеями, обновлённым дизайном, портом HDMI и слотом для карт SD, магнитной зарядкой и физическими функциональными клавишами вместо Touch Bar — для них, вероятно, и «отложили» 96-ваттные зарядники.
Как отметило издание Macrumors, как Apple будет дальше комплектовать текущие модели, не понятно. А пользователи могут столкнуться с трудностями: по заказу из интернет-магазинов адаптеры идут 2-3 месяца, и это только по США. По информации источника со ссылкой на представителей авторизованных магазинов «яблочной» продукции, на складах сейчас нет 96-ваттных адаптеров и, скорее всего, Apple заменит их новой моделью с портом Ethernet, как в iMac 24“.
При этом отмечается, что зарядные устройства мощностью 20, 30 и 61 Вт доступны для покупки без задержек.