У Apple внезапно закончились зарядные устройства для 16-дюймовых MacBook Pro

Как отметило издание Macrumors, как Apple будет дальше комплектовать текущие модели, не понятно. А пользователи могут столкнуться с трудностями: по заказу из интернет-магазинов адаптеры идут 2-3 месяца, и это только по США. По информации источника со ссылкой на представителей авторизованных магазинов «яблочной» продукции, на складах сейчас нет 96-ваттных адаптеров и, скорее всего, Apple заменит их новой моделью с портом Ethernet, как в iMac 24“.

При этом отмечается, что зарядные устройства мощностью 20, 30 и 61 Вт доступны для покупки без задержек.