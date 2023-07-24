У Германии серьёзные планы на производство полупроводников — страна потратит на это €20 млрд

Данный шаг направлен на укрепление местного технологического сектора и обеспечение поставок критически важных компонентов в условиях растущего геополитического напряжения.

Средства будут распределены между немецкими и международными компаниями, вплоть до 2027 года. Они будут взяты из Фонда климата и трансформации.

Отметим, что этот фонд изначально был создан для инвестиций в декарбонизацию экономики, но его область действия была расширена, поскольку Германия стремится сдержать регулярные государственные расходы.

Правительство уже согласовало €10 млрд помощи для нового завода Intel и находится в процессе согласования еще около 7 млрд субсидий компаниям, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и немецкую Infineon Technologies AG.