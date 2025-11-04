Компьютеры
Опубликовано 04 ноября 2025, 07:30
1 мин.

У Microsoft ушло 10 лет, чтобы починить «Обновить и завершить работу» в Windows

Неужели дождались?
Компания Microsoft наконец-то исправила одну из самых раздражающих ошибок Windows — сбой функции «Обновить и завершить работу». Из-за нее компьютер после установки обновлений не выключался, а перезагружался обратно.
У Microsoft ушло 10 лет, чтобы починить «Обновить и завершить работу» в Windows
© TechPowerUp

По данным Windows Latest, проблема существовала еще со времен Windows 10, то есть почти 10 лет. Впервые же она была полностью устранена лишь в сборке Windows 11 25H2 Build 26200.7019 (или 26100.7019 для версии 24H2).

В официальных примечаниях Microsoft указала, что обновление «устраняет основную причину, из-за которой ПК не выключался после установки обновлений».

Причиной сбоя, по мнению экспертов, могла быть ошибка в Windows Servicing Stack или гонка процессов (race condition).

При выборе «Обновить и завершить работу» система должна сначала установить обновления, а затем выключить компьютер. Но команда на выключение терялась при перезагрузке из-за конфликта таймингов или функции быстрого запуска (Fast Startup).

Из-за этого пользователи годами сталкивались с ситуацией, когда утром находили свои ноутбуки разряженными или ПК включенными после «завершения работы».

Источник:TechPowerUp
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 10
,
#Windows 11
,
#Microsoft