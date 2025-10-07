У MSI вновь загорелся «противопожарный» адаптер питания для видеокарт

Эти адаптеры начали поставляться с видеокартами и блоками питания MSI в начале 2025 года и должны были предотвращать возгорания, возникавшие при неполном подключении кабеля питания.

Однако, как выяснилось, новая конструкция не защищает от проблем, вызванных конструктивными недостатками самого разъёма.

За последние месяцы уже несколько пользователей сообщали о возгорании адаптеров — сначала на форумах Quasar Zone, затем на Reddit.