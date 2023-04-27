У NVIDIA нашли переизбыток чипов для RTX 40XX на складах. Ждём удешевления видеокарт

В связи с этим, к слову, компания разрешила своим партнёрам снижать цены на новинку. Судя по всему, причиной такого решения является избыток чипов на складах NVIDIA.

По данным наших коллег сразу из двух изданий — Wccftech и MyDrivers — у IT-гиганта самые большие складские запасы чипов среди всех крупных клиентов тайваньского производителя TSMC.

Сообщается, что нынешних запасов компании хватит на 220 дней, что значительно превышает средний показатель по отрасли в 92 дня.

Ситуация ещё осложняется и массовым снижением интереса к комплектующим для компьютеров вместе с отсутствием спроса на видеокарты со стороны майнеров.

При этом NVIDIA не может удержать GPU до лучших времён из-за ухудшения экономической ситуации и растущей инфляции.

В результате компания вынуждена сокращать производство и поставки видеокарт поколения Ada Lovelace, одновременно стимулируя спрос с помощью скидок и различных маркетинговых акций. Это и станет причиной снижения цен на новейшие адаптеры.