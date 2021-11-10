У Нью-Йорка появится собственная криптовалюта

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У Нью-Йорка появится собственная криптовалютаЭти деньги пойдут на финансирование городских проектов
В Нью-Йорке запустят собственную муниципальную криптовалюту NYCCoin. Она будет запущена 11 ноября на сервисе CityCoins.
С инициативой майнинга собственной криптовалюты Нью-Йорка недавно выступил новый мэр города Эрик Адамс. Чиновник много говорил об этом, в том числе в своём Twitter. Он рассказал, что хочет использовать эти средства для финансирования различных городских мероприятий, и что получит три первые зарплаты в криптовалюте.
We're glad to welcome you to the global home of Web3! We're counting on tech and innovation to help drive our city forward. https://t.co/SY9pv1Ebct— Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 8, 2021
В США это не первый опыт создания городской криптовалюты. Пионером в этом стал Майами, для которого, чтобы наполнять городской бюджет, была создана криптовалюта MiamiCoin.
Источник: Twitter