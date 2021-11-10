У Нью-Йорка появится собственная криптовалюта

С инициативой майнинга собственной криптовалюты Нью-Йорка недавно выступил новый мэр города Эрик Адамс. Чиновник много говорил об этом, в том числе в своём Twitter. Он рассказал, что хочет использовать эти средства для финансирования различных городских мероприятий, и что получит три первые зарплаты в криптовалюте.