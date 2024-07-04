У Samsung появился SSD-накопитель на 62 ТБ

Этот накопитель имеет ёмкость до 61.44 ТБ и высокую производительность благодаря интерфейсам PCIe 4.0 и 5.0 x4.

Samsung также планирует выпустить накопители объёмом 120 ТБ на основе той же технологии 3D V-NAND.

BM1743 может похвастаться контроллером Samsung и памятью 7-го поколения V-NAND (3D NAND) QLC.

Он обеспечивает скорость последовательного чтения до 7200 МБ/с и записи до 2000 МБ/с. Для случайных операций накопитель поддерживает до 1.6 млн операций случайного чтения 4K и до 110 000 операций случайной записи 4K.

Samsung предлагает BM1743 в форм-факторах U.2 и E3.S. Несмотря на то, что PCIe Gen5 может не требоваться для заявленной производительности, компания обеспечивает совместимость с широким спектром устройств.

Отметим, что прямо сейчас у новинки Samsung мало конкурентов. Только Solidigm (D5-P5336) и Western Digital (SN655) могут предложить аналогичную ёмкость.