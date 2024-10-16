У вас жесткий диск Western Digital? Не обновляйтесь до Windows 11 24H2, система может не включиться

Пользователи уже сообщают о серьёзных проблемах с совместимостью — система может перестать загружаться, а вместо этого вы столкнётесь с «синим экраном смерти».

Проблема, вероятно, связана с тем, что новые настройки Windows 24H2 увеличивают объем памяти, выделяемой для кэширования операций ввода-вывода на SSD-дисках без встроенного DRAM-кэша.

Эти устройства используют функцию Host Memory Buffer (HMB), которая задействует основную оперативную память компьютера.

Однако Windows 24H2 выделяет до 200 МБ на кэширование, вместо привычных 64 МБ, что и вызывает нестабильность системы.

Пока Western Digital и Microsoft работают над решением, пользователи могут откатиться на Windows 11 23H2, чтобы избежать ошибок, либо применить временный обходной путь через реестр, ограничив HMB.