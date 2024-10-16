Компьютеры
Опубликовано 16 октября 2024, 07:27
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У вас жесткий диск Western Digital? Не обновляйтесь до Windows 11 24H2, система может не включиться

Поспешишь — людей насмешишь
Если у вас SSD-диск от Western Digital, особенно модели WD Black SN770 или WD Blue SN580, не спешите обновляться до Windows 11 24H2.
У вас жесткий диск Western Digital? Не обновляйтесь до Windows 11 24H2, система может не включиться
© TechSpot

Пользователи уже сообщают о серьёзных проблемах с совместимостью — система может перестать загружаться, а вместо этого вы столкнётесь с «синим экраном смерти».

Проблема, вероятно, связана с тем, что новые настройки Windows 24H2 увеличивают объем памяти, выделяемой для кэширования операций ввода-вывода на SSD-дисках без встроенного DRAM-кэша.

Эти устройства используют функцию Host Memory Buffer (HMB), которая задействует основную оперативную память компьютера.

Однако Windows 24H2 выделяет до 200 МБ на кэширование, вместо привычных 64 МБ, что и вызывает нестабильность системы.

Пока Western Digital и Microsoft работают над решением, пользователи могут откатиться на Windows 11 23H2, чтобы избежать ошибок, либо применить временный обходной путь через реестр, ограничив HMB.

Источник:TechSpot
Автор:Булат Кармак
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