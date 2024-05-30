У Windows 11 обновится интерфейс установщика с выходом обновления 24H2

Также появилась информация от другого автора утечек под ником XenoPanther, что во время первоначальной настройки системы пользователи смогут нажать кнопку «Stop update», чтобы остановить процесс обновления и перейти к рабочему столу.

Как это будет реализовано в стабильной версии, пока неизвестно.