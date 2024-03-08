Ученые предложили новый способ защиты квантовых компьютеров от кибератак

Квантовые компьютеры представляют собой технологию, способную решать сложные задачи экспоненциально быстрее классических компьютеров. Однако они, также как и их предшественники, уязвимы для кибератак.

Методика ученых использует внутренний квантовый шум и «перекрестные разговоры» (crosstalk), чтобы противостоять атакам. Они демонстрировали, что при использовании QNAD точность приложения искусственного интеллекта была на 268% выше по сравнению с ситуацией без защиты.

Шамик Кунду, аспирант по компьютерной инженерии и соавтор исследования, сравнил подход с появлением ремней безопасности в автомобилях. Он отметил, что подобно ремням безопасности, QNAD действует, смягчая воздействие кибератак и обеспечивая дополнительный уровень безопасности для квантовых компьютеров.