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Компьютеры
Опубликовано 08 марта 2024, 00:27
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Ученые предложили новый способ защиты квантовых компьютеров от кибератак

С помощью "перекрестных разговоров"
Исследователи из Университета Техаса в Далласе и их коллега из индустрии разработали метод дополнительной защиты квантовых компьютеров от кибератак. Их решение, названное Quantum Noise Injection for Adversarial Defense (QNAD), направлено на предотвращение воздействия атак, нацеленных на нарушение вывода искусственного интеллекта (ИИ).
Ученые предложили новый способ защиты квантовых компьютеров от кибератак

© Ferra.ru

Квантовые компьютеры представляют собой технологию, способную решать сложные задачи экспоненциально быстрее классических компьютеров. Однако они, также как и их предшественники, уязвимы для кибератак.

Методика ученых использует внутренний квантовый шум и «перекрестные разговоры» (crosstalk), чтобы противостоять атакам. Они демонстрировали, что при использовании QNAD точность приложения искусственного интеллекта была на 268% выше по сравнению с ситуацией без защиты.

Шамик Кунду, аспирант по компьютерной инженерии и соавтор исследования, сравнил подход с появлением ремней безопасности в автомобилях. Он отметил, что подобно ремням безопасности, QNAD действует, смягчая воздействие кибератак и обеспечивая дополнительный уровень безопасности для квантовых компьютеров.