Учёные добились увеличения объёма жёстких дисков в 5 раз

С её помощью, по предварительным оценкам, жёсткие диски смогут вмещать в себе в 5 раз больше данных, чем сейчас. Для этого специалисты будут использовать необычные магнитные узоры атомного масштаба.

Сообщается, что в процессе создания новой технологии, учёные полагались на магнитный микроскоп. С его помощью им удалось визуализировать узоры на тонкой плёнке германида марганца.