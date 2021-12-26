Учёные добились увеличения объёма жёстких дисков в 5 раз

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Учёные добились увеличения объёма жёстких дисков в 5 разЧто также может сказаться на удешевлении памяти в целом
Как стало известно, группе учёных из университета Огайо удалось разработать совершенно новую технологию, которая ляжет в основу производства магнитных накопителей.
С её помощью, по предварительным оценкам, жёсткие диски смогут вмещать в себе в 5 раз больше данных, чем сейчас. Для этого специалисты будут использовать необычные магнитные узоры атомного масштаба.
Сообщается, что в процессе создания новой технологии, учёные полагались на магнитный микроскоп. С его помощью им удалось визуализировать узоры на тонкой плёнке германида марганца.
Полученные узоры в атомном разрешении были всего 10 нанометров, что примерно в 5 раз меньше существующих магнитных битов. А это значит, что при их использовании, на тех же жёстких дисках можно будет разместить в несколько раз большее количество данных.
Источник: Science