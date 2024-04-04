Удалили приложение HP Smart с компьютера? У вас перестанут работать принтеры и МФУ компании

Оно не только позволяет печатать и сканировать, но и обновляет прошивку принтера, блокируя печать с совместимыми картриджами.

Пользователи жалуются, что принтеры HP перестают работать, если на компьютере нет HP Smart. И хоть сами устройства прекрасно работают без этого приложения, HP все же делает все для того, чтобы люди покупали оригинальные картриджи, которые стоят в разы дороже совместимых.

HP не желает идти навстречу своим клиентам. Гендиректор компании заявил, что отказываться от этой политики не собирается.

Периодически корпорация пытается вывести из строя не только свои принтеры, но и чужие. В конце 2023 года из-за ошибки HP все принтеры в Windows 10 и Windows 11 были переименованы в HP LaserJet M101-M106, а у многих пользователей возникли проблемы с печатью.