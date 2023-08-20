Удержание клавиши Ctrl в Windows поможет во время работы с «Диспетчером задач»

Специалист объяснила, что зажатие Ctrl помогает «замораживать» перемещение имён процессов при изучении производительности, нагрузки на процессор и потребления памяти какими-либо приложениями. Поскольку процессы всё время перемещаются, их неудобно сортировать — Ctrl помогает в этом.

Эта функция удобнее, и чем настройка скорости обновления показателей «Диспетчера».