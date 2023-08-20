01:55, 20 августа 2023
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Удержание клавиши Ctrl в Windows поможет во время работы с «Диспетчером задач»В Windows 10 и 11
Менеджер по техническим процессам в Microsoft Дженнифер Джентльмен посоветовала зажимать клавишу Ctrl при работе с «Диспетчером задач». Совет применим как для Windows 10, так и 11.
Специалист объяснила, что зажатие Ctrl помогает «замораживать» перемещение имён процессов при изучении производительности, нагрузки на процессор и потребления памяти какими-либо приложениями. Поскольку процессы всё время перемещаются, их неудобно сортировать — Ctrl помогает в этом.
Эта функция удобнее, и чем настройка скорости обновления показателей «Диспетчера».