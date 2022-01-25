Украина наймёт борцов с хакерами на электростанции и в коммунальное хозяйство

Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь. По его словам, офицеры кибербезопасности будут напрямую подчиняться Службе защиты информации.

Щиголь отметил, что такое решение было принято в связи с участившимися кибератаками на правительственные сайты. Всего было атаковано 22 сайта, в том числе украинский аналог «Госуслуг» — портал онлайн-услуг «Дiя». При этом всерьёз пострадало 6 ресурсов.

Кроме того, Юрий Щиголь заявил, что в скором времени в Украине могут узаконить bug bounty — процесс поиска уязвимостей в программном обеспечении за вознаграждение.

Также чиновник уточнил, что означает понятие критической инфраструктуры: «Объекты критической инфраструктуры — это предприятия и учреждения в сфере энергетики, химической промышленности, транспорта, банковской и финансовой, информационных технологий и коммуникации, продовольствия, охраны здоровья и коммунального хозяйства, которые являются стратегически важными для функционирования страны. Их выведение из строя может привести к существенным убыткам».