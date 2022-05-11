Улучшение графики в играх при помощи искусственного интеллекта от AMD заработает уже 12 мая

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Улучшение графики в играх при помощи искусственного интеллекта от AMD заработает уже 12 маяЕсть даже список поддерживающих технологию игр
Ещё в марте компания AMD представила FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) — продвинутую версию своей технологии масштабирования изображения. И вот, наконец-то, стало известно, когда и в каких играх её впервые можно будет попробовать.
По словам представителей IT-гиганта, алгоритм улучшения графики при помощи искусственного интеллекта заработает уже 12 мая 2022 года.
В числе первых проектов, в которых технология будет задействована, оказались Deathloop, Farming Simulator 22, EVE Online, Forspoken, Microsoft Flight Simulator, Perfect World Remake, Swordsman Remake и т.д.
В дальнейшем список игр с поддержкой FSR 2.0 должен расшириться, а сам алгоритм заработает не только на персональных компьютерах, но и на консолях семейства Xbox.