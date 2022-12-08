Умелец научил клавиатуру распознавать цифры со старого телефонного диска

Чтобы современная цифровая клавиатура распознавала аналоговый сигнал от диска, Squidgeefish соединил их с помощью платы DFRobot Beetle Board на базе чипа ATmega32U4 — устройство умеет считывать аналоговые сигналы и при этом поддерживает стандартный порт USB.

Кроме того, умелец разрезал печатную плату, а чтобы придать клавиатуре завершённый вид, недостающие детали напечатал на 3D-принтере. В итоге получилась полноценная клавиатура.

С помощью диска можно вводить не только цифры, но и специальные символы: %, (, ) и другие. Вместо стандартных кнопок Squidgeefish поставил заглушки.

Стоимость устройства составила около $30.