Умная система охлаждения игрового компьютера Lenovo автоматически реагирует на температуру в комнате

Компания Lenovo представила на российском рынке игровой системный блок IdeaCentre T540 Gaming. Это компактный компьютер, заключенный в 15-литровом корпусе.

ПК построен на новом процессоре Intel Core 9 поколения. В качестве операционной системы выступает Windows 10 Home. Пользователям станут доступны конфигурации с графикой GeForce GTX 1660 Ti, 32 ГБ оперативной памяти в максимальной комплектации и встроенной памятью до 1 ТБ на твердотельном накопителе и до 2 ТБ на HDD.

Компьютер оснащен системой охлаждения с встроенным термодатчиком, который определяет температуру окружающей среды и автоматически регулирует уровень охлаждения. В отличие от многих настольных ПК, которые рассеивают воздух внутри корпуса, T540 Gaming выдувает его наружу, обеспечивая комфортную рабочую температуру компонентов системного блока.

Компьютер оснащен 4 портами USB 3.1, 4 портами USB 2.0, 1 портом USB Type C, кардридером 7 в 1, HDMI, аудио и VGA выходами.

Приобрести Lenovo IdeaCentre T540 Gaming можно начиная с августа по ориентировочной розничной цене от 50 тысяч рублей, в зависимости от конфигурации.